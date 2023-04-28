Угостите розы этим напитком: кусты сразу же пойдут в рост и быстро зацветут

Каждый садовод знает о том, что розам нужен особый уход. Растение необходимо стимулировать разными средствами, иначе добиться пышного цветения почти невозможно.

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Особенно важно вносить подкормки весной, когда розовый куст еще не проснулся после зимних морозов. Чтобы роза начала активно расти и набирать цвет, ее можно угостить спиртовым раствором. Для этого нужно развести стакан пшеничной водки в пяти литрах отстоявшейся воды и этим составом обильно полить дремлющие растения.

На один взрослый корень нужно около трех литров волшебного средства. Бывалые дачники утверждают, что уже в скором времени куст выпустит новые побеги.

Источник: oka.fm