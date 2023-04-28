Как бесплатно получить квартиру от государства — кандидаты в 2023 году

В 2023 году бесплатно квартиру от государства получить реально. Но, конечно, квадратные метры раздают не всем подряд, а определенным категориям граждан.

Право на бесплатное жилье имеют право люди, живущие в аварийном доме. И в том случае, если строение создает опасность для их жизней.

Кроме того, если человек проживает в одной квартире с гражданами, страдающими заболеваниями, которые по закону не должны изолироваться.

И владельцы жилья по договору соцнайма в случаях, когда его площадь меньше установленного законодательством минимума.

Если вы подходите под эти пункты, то соберите подтверждающие документы и обратитесь в местный муниципалитет.

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