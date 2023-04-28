Люди расплакались, увидев курс доллара на неделю: цифры больно бьют по нервам

Утренние торги 28 апреля на Мосбирже показали стабильность рубля на этой неделе. Курс доллара снизился на 6 копеек, дойдя до цифры в 81,27 рубля.

Евро тоже потерял 5 копеек и стал торговаться за 89,67 рубля, юань не изменил показателей и замер на цифре в 11,71 рубля.

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Эксперт Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что доллар на этой неделе будет держаться на уровне 82 рублей, резкого ослабления отечественной валюты не произойдет, поскольку баланс спроса и предложения на американскую валюту выглядит устойчивым.

А вот финансовый аналитик Bitriver Владислав Антонов полагает, что падение цен на нефть все-таки негативно отразится на рубле. Его прогноз по доллару — это цифра в 82,3 рубля. Не исключено, что такие показатели могут больно ударить по нервам россиян, а кто-то не выдержит и заплачет.

Источник: rsute.ru.