Положите в унитаз горсть этого средства — проблема кислого запаха и желтизны решена

Устали чистить и тереть унитаз — а свежести и чистоты как не бывало уже через два дня? Воспользуйтесь проверенным советскими домохозяйками копеечным домашним средством. Дорогая бытовая химия с кислотной отдушкой больше не понадобится. Всего три ингредиента — и налет с желтой ржавчиной уйдет, проблема решена на раз, два! Унитаз засияет чистотой. Пользуйтесь!

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Берем 40 г соли, 125 г пищевой соды, несколько капель вашего любимого эфирного масла.

В стеклянной миске тщательно перемешиваем ингредиенты. Далее смываем воду, чтобы стенки унитаза были влажными, наносим средство и хорошенько проходим ершиком. Оставляем на 20–30 минут, затем смываем. Унитаз станет идеально чистым.