Чистим сковороду от трехслойного нагара с жиром: пять ложек соды, соль — льем уксус

Отмоем сковороду от трехслойного нагара проверенным средством, которым пользовались еще наши бабушки. Дорогая бытовая химия больше не понадобится. Берем простые ингредиенты, себестоимость копейки, которые есть в шкафчике у каждой хозяйки.

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Насыпаем на потемневшую от жира и нагара поверхность сковороды соду (можно взять 5 ложек), соль и застилаем все бумажными салфетками, сверху льем уксус, чтобы состав пропитался. Примерно через 30 минут, максимум час (время варьируется от степени загрязнения) убираем салфетки.

Даже самый въевшийся налет сойдет сам под струями воды, нужно только немного потереть губкой с моющим средством. И сковорода снова сияет чистотой.