На даче нельзя жарить шашлыки — теперь есть условие

С 2023 года на даче нельзя просто так пожарить шашлыки. Теперь есть нормы, которые надо обязательно соблюдать, иначе вас ждут штрафы.

Мангал должен быть установлен не менее чем в пяти метрах от построек. В противном случае, штраф придется заплатить от 5 тысяч рублей и до 20 тысяч рублей при нарушении в пожароопасный период.

Кроме того, на даче теперь нельзя устанавливать мойку для машин. Этот закон приняли для защиты природной зоны от химических загрязнений.

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