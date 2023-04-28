Пять ложек соды и горчица: как отмыть налет с ржавчиной на кухне и в ванной — мощно и быстро

Устали часами тереть и скрести налет, ржавчину и следы других въевшихся наслоений в ванной и на кухне, тратя баснословные суммы на дорогие средства бытовой химии с кислотной отдушкой? Есть проверенный способ отмыть загрязнения простым копеечным средством, о котором знали еще наши бабушки. Пользуйтесь!

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Берем 5 ложек горчичного порошка и соды (в равных пропорциях). Количество зависит от размера поверхности, которую нужно отмыть. Добавляем немного воды, чтобы получить кашицу. Наносим средство на загрязненные участки и оставляем на 30 минут. Затем тщательно смываем. Грязь отлипнет сама — полюбуйтесь сияющим блеском.