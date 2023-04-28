Зачем при каждой стирке добавлять соль в отсек с порошком: расход меньше, пятна удалены

В Советском Союзе многие домохозяйки пользовались этим действенным лайфхаком. Однако сейчас далеко не все помнят об этом хитром трюке, который обязательно пригодится при стирке. Добавьте в стиральный порошок при машинной стирке ложку соды. Средство копеечное, а эффект бомбический.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Соль вперемешку с порошком усилит его качества в несколько раз. Как результат, экономия средства для стирки, экономичный расход порошка и лучшее удаление пятен. Кроме того, белье сохранит свой цвет, а если оно белое, то станет свежее.

Использование соли заменит кондиционер, выведет неприятный запах, делая белье мягче.