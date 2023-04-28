Арест на шесть месяцев! За рыбалку теперь могут посадить в тюрьму

Наступила теплая пора, и многие любители массово отправляются на рыбалку. Однако в этом году изменились правила, и если их не знать, то можно заработать себе кучу проблем с законом.

В нашей стране теперь действует суточная норма по ловле рыбы на одного человек. Это не более пяти килограмм.

Кроме того, нельзя использовать запрещенные орудия или способы ловли во время нереста. Штраф — от 100 до 300 тысяч рублей или даже арест до шести месяцев. Сюда относится и штраф за ловлю сетями.

В каждом регионе также девствуют свои дополнительные пункты.

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