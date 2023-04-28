Капуста точно зачахнет на огороде: какие овощи погубят урожай на корню — надо знать!

Богатый урожай капусты во многом зависит от того, какие культуры соседствуют на одном огороде. Так один овощ может на корню загубить высаженную капусту. Об этом должны знать все дачники — иначе по осени вместо урожая придется довольствоваться чахлыми всходами.

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Оказывается, помимо полива и обработки от вредителей также нужно учесть тот факт, что капуста не переносит веществ, которые испаряют в процессе жизнедеятельности такие овощи, как: томаты, фасоль, морковь и петрушка.

Никогда не сажайте эти культуры рядом! Высокого урожая с ними от капусты не дождетесь.