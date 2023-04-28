Россияне кинулись в обменники после известий о падении доллара: реальный курс валюты

Американский доллар неожиданно просел на утренних торгах Мосбиржи 28 апреля. Валюта США потеряла 6 копеек, достигнув уровня 81,27 рубля.

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Евро тоже понизилось на 5 копеек, дойдя до 89,67 рубля, а вот юань не сдал своих позиций и остался на уровне 11,71 рубля, как и во время предыдущих торгов.

Финансовые аналитики считают, что доллар укрепится на 81–82 рублях до конца недели. Максимум, которого он может достичь, составит 83 рубля. Эксперты объясняют стабильность «американца» ситуацией в мире, когда развитие экономики инвесторам не слишком понятно.

В то же время некоторые россияне поспешили в обменники, чтобы обменять валюту.

Источник: 1prime.ru.