Пузырь лопнет! К концу 2023 года мир накроет экономический кризис — аналитики бьют тревогу

Финансовые аналитики уверены, что к концу 2023 года может произойти глобальный экономический кризис. И повлияют на это сразу два фактора: быстрое ужесточение монетарной политики в США и разрыв пузырей на финансовых рынках.

Дело в том, что на рынке облигаций развелось много валютных спекулянтов. В итоге долговая нагрузка на мировую экономику растет. А это не есть хорошо.

«Основные признаки пузырей, безусловно, присутствуют на рынке акций. Близкими к историческим минимумам остаются и кредитные спреды», — заявил директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

И если пузырь лопнет, считает эксперт, то будет так же тяжело, как в 2008 году.

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