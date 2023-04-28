Эффективный аптечный шампунь от выпадения волос - стоит копейки

Весной почти у каждой второй женщины выпадают волосы из-за нехватки в организме питательных веществ. И шампуней, борющихся с этой проблемой, масса. Но не все они действительно работают.
Специалисты «МаркиКачества» назвали эффективный шампунь против выпадения волос. И это 911+ «Луковый с экстрактом крапивы».
Средство нормализует обменные процессы, питает и укрепляет волосяные луковицы. Продается только в аптеках и стоит недорого. Результат замечают уже через 10-14 дней.
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