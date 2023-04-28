Муравьи разбегутся в поля: после такого чудо-средства насекомых на участке не останется

Просто возьмите ботву, положите ее в металлическое ведро и залейте кипятком. Оставьте на сутки. После - процедите от мусора и залейте в сосуд для распыления.

Обработайте полученным чудо-раствором места скопления муравьев. Насекомые страшно боятся этого средства и буквально разбегутся с обработанного участка тут же.

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