Муравьи разбегутся в поля: после такого чудо-средства насекомых на участке не останется

С муравьями бороться на участке надо, так как они могут испортить вам урожай. Есть чудо-средство, на которое вообще не надо тратить деньги, но эффект от него - железный.
Просто возьмите ботву, положите ее в металлическое ведро и залейте кипятком. Оставьте на сутки. После - процедите от мусора и залейте в сосуд для распыления.
Обработайте полученным чудо-раствором места скопления муравьев. Насекомые страшно боятся этого средства и буквально разбегутся с обработанного участка тут же.
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