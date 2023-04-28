Как француженки делают свое белье и одежду белоснежными: замачивание с секретом

Раскрыт секрет француженок. Фото: Global Look Press 

Этот рецепт в ходу уже многие десятилетия.

Француженки всегда отличались своим привлекательным внешним видом. На работу они могут пойти в мятой рубахе, но она всегда будет отличаться белизной и свежестью.

В этом и состоит секрет утонченности француженок – в сочетании легкой небрежности и идеальности.

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А чтобы белье и одеждыа сохраняли свою первоначальную белизну, жительницы Франции используют старый проверенный десятилетиями способ замачивания.

Для начала они простирывают белье, как обычно, в стиральной машинке или на руках. Далее используют отбеливатель, прополаскивают белье. А потом готовят секретный раствор.

В таз наливают горячую воду, пару ложек растительного масла, немного любого жидкого мыла и несколько ложек уксуса. Замачивают в этом составе белье минимум на три часа. А потом прополаскивают в стиральной машине. После этого процесса белье становится таким, словно его только что купили.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».

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