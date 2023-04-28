Лучше присядьте! Вот что будет с долларом летом — честные цифры

Российский рубль значительно ослаб, не оправдав надежды даже наших властей. В Минэкономразвития РФ изначально закладывали среднюю стоимость доллара в 75 рублей, однако уже сейчас понятно, что прогнозы не сбылись.
При этом доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев Аладдин Оглы уверен, что дальше рубль будет только падать. И летом может достигнуть 115 рублей.
Но тогда, по его словам, в стране повысится инфляция и стоимость импортных товаров. Поэтому Центробанк вряд ли допустит такую ситуацию.
«В связи с этим, наиболее вероятным выглядит диапазон в 75–85 рублей», — заявил аналитик.
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