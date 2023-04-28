Обольстительны и меркантильны: женщины с этими именами выбирают мужчину из-за денег — какая уж тут любовь

Давая имя ребенку, родители порой не задумываются, на какую судьбу обрекают чадо. По народным поверьям, считается, что именно имя определяет не только характер, но и будущее человека. Исходя из этого, эзотерики выяснили, что женщины с определенными именами выходят замуж исключительно по расчету. Их интерес сосредоточен не на чувствах, а на кошельке избранника.

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Редко выходят по любви женщины с именами Арина, Дарья, Ульяна, Кристина. Они оказываются соблазнительницами, способными привлечь любого состоятельного мужчину. Противоположный пол падает к ногам красоток, которых интересует лишь цифра на банковском счете своего воздыхателя, но никак не он сам.

По материалам сайта Woman.ru