Кишит трансжирами: от этого продукта толстеют быстрее всего

На волне тренда на здоровый образ жизни люди все чаще задумываются о пользе и вреде продуктов. Отказываться от пищевых привычек непросто, но когда на кону стройность и легкость, приходится делать решительные шаги. Диетологи и медики помогают, подсказывая, от чего нужно в первую очередь оказаться в ежедневном рационе.

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И на первом месте среди продуктов, от которых толстеют быстрее всего, названы чипсы. Они кишат трансжирами, крахмалом и огромным количеством соли. А еще с них масло чуть ли не стекает, потому что льют его в огромных количествах – для обжарки. На втором и третьем местах расположились картошка фри и кока-кола.

По материалам сайта Pensnews.ru