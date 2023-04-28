Что будет с ценами на жилье в этом году: аналитики предрекают падение

В этом году рынок жилья погрязнет в стагнации. Дело в том, что цены на жилые метры не просто остановились в росте, но и рискуют рухнуть. Как сообщает глава Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг, стоимость квадрата сейчас не растет, особенно это заметно на недвижимости бизнес-класса. Так что до конца года ситуация едва ли поменяется.

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Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в свою очередь, добавляет, что цены на квадраты жилья и вовсе могут упасть. В данный момент продавцы уже завлекают покупателей высокими дисконтами, которые порой доходят до 35%.

По материалам сайта rg.ru