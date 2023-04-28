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«Удачливым май будет для Близнецов. Прилив сил почувствуют деятельные Близнецы, которые настроились на некие изменения. Это может быть смена работы, путешествие или переезд. Любые метаморфозы будут успешными и принесут пользу.

Также на удачу могут рассчитывать Девы, которые мечтают завести ребенка. Даже если вам долго не удается зачать ни естественным путем, ни искусственным, стоит попытаться еще раз. В мае есть шанс забеременеть без ЭКО», – поделилась Саона.