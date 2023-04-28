Одним – путешествия, другим – беременность: таролог Саона назвала два знака зодиака, у которых наступит белая полоса в мае

Фото: freepik.com

Эксперт дала прогноз на май. Таролог уверена, что этим людям улыбнется удача.

Подступает май, который обычно наполнен событиями. У кого-то появляется время провести с семьей, другие уезжают в новые места. Таролог Саона в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кому ждать приятных событий. Она назвала два знака зодиака, у которых наступит белая полоса. 

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«Удачливым май будет для Близнецов. Прилив сил почувствуют деятельные Близнецы, которые настроились на некие изменения. Это может быть смена работы, путешествие или переезд. Любые метаморфозы будут успешными и принесут пользу.

Также на удачу могут рассчитывать Девы, которые мечтают завести ребенка. Даже если вам долго не удается зачать ни естественным путем, ни искусственным, стоит попытаться еще раз. В мае есть шанс забеременеть без ЭКО», – поделилась Саона.

Справка Teleprogramma.pro:

Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах. 

Саона. Фото:  Teleprogramma.pro

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