Подступает май, который обычно наполнен событиями. У кого-то появляется время провести с семьей, другие уезжают в новые места. Таролог Саона в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кому ждать приятных событий. Она назвала два знака зодиака, у которых наступит белая полоса.
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«Удачливым май будет для Близнецов. Прилив сил почувствуют деятельные Близнецы, которые настроились на некие изменения. Это может быть смена работы, путешествие или переезд. Любые метаморфозы будут успешными и принесут пользу.
Также на удачу могут рассчитывать Девы, которые мечтают завести ребенка. Даже если вам долго не удается зачать ни естественным путем, ни искусственным, стоит попытаться еще раз. В мае есть шанс забеременеть без ЭКО», – поделилась Саона.
Справка Teleprogramma.pro:
Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.
Саона. Фото: Teleprogramma.pro