«Придется выслушать много чего»: астролог Савельева раскрыла, каким знакам не избежать ссор с близкими в мае

Уже грядут майские праздники, которые обычно наполнены приятными событиями. Однако в это время еще будут идти затмения, а также ретроградный Меркурий. Астролог Анна Савельева не стала утаивать в беседе с сайтом Teleprogramma.pro, что у некоторых людей праздники пройдут напряжено. Избежать ссоры с близкими будет сложно.
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«У Овнов и Козерогов майские праздники будут очень напряженные + водных знаков зодиака. Овнам предстоит не очень удачное мероприятие и встреча с родственниками, придется выслушать много чего про себя от них. Не воспринимайте все всерьез.
Нападки ожидайте со стороны водных знаков, возможно от скорпиона. Козерогам придется оправдываться за свой выбор в жизни перед близкими людьми. Козероги хотят изменений, новой жизни, а близкому окружению не очень понравится этот выбор и захотят методом манипуляций сделать так, чтоб Козерог одумался.
Козерогам будет сложнее всего противостоять этому, т.к он и так не решителен, а тут еще вместо поддержки, обвинения. Водные знаки зодиака из за своей эмоциональности и выпитого, могут наговорить всем лишнего. Не реагируйте на эти знаки, их быстро отпустит», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro