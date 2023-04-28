«Придется выслушать много чего»: астролог Савельева раскрыла, каким знакам не избежать ссор с близкими в мае

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«У Овнов и Козерогов майские праздники будут очень напряженные + водных знаков зодиака. Овнам предстоит не очень удачное мероприятие и встреча с родственниками, придется выслушать много чего про себя от них. Не воспринимайте все всерьез.

Нападки ожидайте со стороны водных знаков, возможно от скорпиона. Козерогам придется оправдываться за свой выбор в жизни перед близкими людьми. Козероги хотят изменений, новой жизни, а близкому окружению не очень понравится этот выбор и захотят методом манипуляций сделать так, чтоб Козерог одумался.

Козерогам будет сложнее всего противостоять этому, т.к он и так не решителен, а тут еще вместо поддержки, обвинения. Водные знаки зодиака из за своей эмоциональности и выпитого, могут наговорить всем лишнего. Не реагируйте на эти знаки, их быстро отпустит», – поделилась эксперт.