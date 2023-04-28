Василиса Володина объяснила, что затмение повлияло на Елену Блиновскую: под ударом были финансы

Ньюсмейкером дня минувшего стала создательница марафонов Елена Блиновская. Ее задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, теперь блогеру грозит реальный срок в тюрьме. На ситуацию обратила внимание астролог Василиса Володина. На миллионерше из Сети так отыгралось солнечное затмение, уверяет звездочет, - по гороскопу она Дева.

«Затмение 20 апреля 2023 года может принести события, связанные с финансовыми отношениями между Вами и ближайшим окружением. Могут внезапно выйти на первый план вопросы совместных финансов в бизнесе, налогов, денежные дела у любимого человека», - объяснила Володина.

Поэтому затмение классически отыгралось у Блиновской в ее 8-м доме гороскопа, говорит Володина: «Не только налоговая история, но и в ее центре совместные с супругом финансы».

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