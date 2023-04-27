Фортуна удачи повернется к вам: три знака зодиака, кто получит неожиданную прибыль до конца апреля

У Тельцов работоспособность и практичность на данный момент находится на пике. И это позволит получить свои плоды в разных сферах — на работе, в финансах и в личных отношениях. Однако не нужно забывать о важном — напоминать близким, что вы их любите и заботитесь о них.

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Звезды вознаградят Весы за преданность. Примечательно, что в скором времени они получат приятную награду от авторитетного человека. И это могут не только деньги, но и другой весомый презент.

Сейчас даже маленькие усилия Скорпионов приносят результаты. Астрологи советуют задуматься над тем, чтобы применить больше усилий. Если сможете сосредоточиться на одной цели, то получите лучший результат, пишет журнал You.