Чем подкормить клубнику, чтобы ягоды были слаще сахара

Иногда случается так, что внешне красивая крупная ягода не имеет совершенно никакого вкуса. Многие садоводы думают, что клубника стала водянистой из-за дождя. Но это не так. На самом деле проблема в почве.
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Если в земле слишком много кальция, то сладких ягод вы не дождетесь даже в знойные дни. Из-за этого элемента сахара в клубнике просто не успевают образовываться.
Поэтому ни в коем случае не удобряйте ягодные грядки золой. Лучше заменить ее на слабокислую подкормку. А если почва очень щелочная, то можно нейтрализовать ее удобрениями для гортензий.
Если соблюдать эти рекомендации, то клубника будет слаще сахара.
Источник: ogorod.video