Опрыскайте этим чудо-средством весь огород — устанете собирать урожай

Каждый начинающий дачник мечтает найти универсальное средство для всех овощей, фруктов и ягод. Чтобы обработать один раз посадки и забыть о других подкормках. Многие думают, что это фантастика. И только самые матерые огородники знают, что это возможно.

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Отличным питательным средством для всего зеленого является обычный глицерин. Для приготовления питательного состава вам нужно взять 100 грамм препарата на 10 литров воды. Полученный раствор необходимо распылить на все грядки, деревья и кусты. Средство легко накапливается в тканях растений. И когда вашим посадкам потребуется дополнительное питание, они смогут воспользоваться этим запасом.

Таким образом, вы без особых усилий поможете всем культурам разом. Будьте уверены, качество и количество урожая вас приятно удивит.

Источник: ogorod.video