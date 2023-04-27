В России появилась новая категория пенсионеров-льготников: могут претендовать на двойные выплаты

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Политик поделилась информацией в своем Телеграм. Отмечается, что в России насчитывается почти 4 тысячи человек, которые подпадают под данную категорию.

Согласно закону, они могут претендовать на ряд определенных льгот: одновременное получение двух пенсий — по инвалидности и страховая по старости, повышение пенсии за выслугу лет, по инвалидности и потери кормильца, ежемесячная выплата и различные соцуслуги, компенсация 50% расходов на коммунальные услуги, улучшение жилищных условий.