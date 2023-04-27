Обязательно проверьте их: названы самые неожиданные источники неприятных запахов в квартире

Россиянам назвали три самых неочевидных места в квартире, которые могут быть источником неприятного запаха. Даже самые опытные хозяйки могут не догадаться проверить их. Из-за этого многие жильцы пытаются решить проблему с помощью освежителей воздуха или частой влажной уборки. Однако запах остается даже после попыток замаскировать его.

Один из главных источников — это кухня, а точнее, текстиль (к примеру, полотенца или салфетки из ткани), разделочные доски и поверхности мебели. Они впитывают запахи еды. А боковые поверхности шкафов даже самые мудрые хозяйки иногда забывают протирать.

Редко кто моет светильники, в том числе люстры. А делать это нужно регулярно, а не раз в год. В плафонах, особенно если речь идет о старой люстре, скапливается пыль и грязь, они хорошо впитывают все запахи (даже с улицы во время проветривания помещения). При включении люстры лампочки нагреваются и распространяют амбре на весь дом, пишет портал «БелНовости».