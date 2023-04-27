От самых ушей: названы модели джинсов, которые визуально удлинят ваши ноги — на пике моды

Российским модницам назвали три модели джинсов, которые визуально удлинят ножки. К слову, сейчас эти модели на пике моды. Поэтому стилисты посоветовали девушкам обратить на них особое внимание.

Так, сильно удлиняют ноги джинсы с разрезами. Они в тренде еще с прошлого года. Комбинировать такие необычные брюки можно с кедами или балетками. К таким джинсам желательно выбирать обувь на плоской подошве, подсказали стилисты. Благодаря разрезам создается иллюзия — будто ваши ноги слишком длинные и даже не помещаются в брюки.

Длинными ножки будут выглядеть и в слегка расклешенных моделях. Кстати, такие джинсы еще и стройнят. Главное, чтобы клеш был не слишком широким, пишет WomanHit.