Как приготовить творожные пончики за 15 минут: воздушные, с хрустящей корочкой — идеальны к чаю

Свежие пончики украсят любое чаепитие. Поэтому, если вы ждете гостей с минуты на минуту, можете смело воспользоваться этим рецептом. Вы потратите на готовку всего 15 минут, но никто не догадается о том, на сколько это было просто.

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Вам потребуется: 250 г творога, 2 стакана просеянной пшеничной муки, 0,5 стакана сахара, 1 крупное яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя для теста и 1-2 стакана растительного масла.

Пропустите творог через мелкое сито, добавьте к нему яйцо и перемешайте. Далее введите в эту массу сахарный песок, разрыхлитель и муку.

Из получившегося теста вылепите пончики. Разогрейте масло на сковороде и аккуратно выложите в него ваши заготовки. Обжаривайте их с двух сторон до появления золотистой хрустящей корочки.

Готовые пончики обязательно положите на бумажные полотенца. Этот трюк поможет избавиться от лишнего масла.

Источник: ogorod.video