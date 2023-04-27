«Время новых знакомств»: Володина назвала знак зодиака, который искупается в романтике в мае

Весам уже самые первые дни мая дают массу романтических возможностей. Володина рекомендует не упускать их, так как праздники – это как раз время новых знакомств, расслабленного досуга, возможности вырваться из рутины.

«Вы способны в эти дни нежно и красиво влюбиться, пережить поток приятных эмоций по отношению к имеющемуся партнеру. И даже просто испытать прилив яркого, вдохновенного увлечения человеком, идеей или новым хобби», – отметила астролог.

У Скорпионов месяц начнется, скорее всего, нервно, но нужно набраться терпения и постараться на все происходящее реагировать спокойно. Также Володина подчеркнула, что первая неделя месяца может быть тревожной и лихорадочно активной.

«Кто-то придумывает, изобретает, выдает задания, а Вы вынуждены реализовывать чужие идеи как послушный солдат. И, надо сказать, в итоге получается неплохо», – сказала эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Первые дни мая будут переживательными для Стрельцов, но поддаваться панике нет совершенно никакого смысла. Однако это могут лишь смутные ощущения, а на самом деле первую неделю месяца можно провести удивительно приятно, с точки зрения досуга и развлечений.