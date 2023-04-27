Важны несколько параметров: как выбрать безопасное готовое мясо для шашлыка — эксперт дала советы

На носу майские праздники, а это значит, что россиян ждут длинные выходные. Большинство отдыхающих в эти дни стремятся уехать к себе или друзьям на дачу, чтобы побыть на природе, пообщаться с близкими и приготовить вкусный шашлык.

Специалист по качеству Анастасия Осипова рассказала подсказала россиянам, как выбрать безопасное готовое мясо. Она посоветовала обратить внимание на некоторые параметры уже замаринованного мяса.

Во-первых, упаковка полуфабриката для шашлыка должна быть изготовлена промышленным способом. Если мясо находится в контейнере, то крышка должна плотно прилегать к емкости, на ней не должно быть глубоких царапин или других повреждений. На этикетке продукта также должен быть указан состав, производитель и срок годности. Если чего-то из этого списка нет, то брать такое мясо крайне опасно. Дело может закончиться сильным пищевым отравлением, сообщает TVSpb.

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