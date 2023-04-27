Народный метод в помощь: как справиться с помутневшими фарами машины — будут сиять как новенькие

Грязь, пыль осадки — настоящие враги для автотранспорта. На мытье любимой машины порой уходит много времени и финансов. Наиболее грязной частью авто являются фары. Их можно протирать каждое утро, но уже к вечеру становится заметен налет пыли на них. Необязательно тратить на эту процедуру бешеные деньги и скупать всякую сомнительную «химию». Гораздо эффективнее будет народное средство, которое готовится на основе обычной зубной пасты.
Итак, для полировки фар вам нужно смешать три столовых ложки зубной пасты с четвертью бруска мыла, небольшим количеством лимонного сока и столовой ложкой соды, советует редакция «Своими руками».
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Далее получившуюся массу нужно нанести на детали авто и тщательно втирать средство на протяжении нескольких минут. Затем необходимо удалить остатки чистящей пасты влажной губкой или тряпкой с поверхности. Фары вашей любимой машины засияют как новенькие!