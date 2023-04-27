Народный метод в помощь: как справиться с помутневшими фарами машины — будут сиять как новенькие

Грязь, пыль осадки — настоящие враги для автотранспорта. На мытье любимой машины порой уходит много времени и финансов. Наиболее грязной частью авто являются фары. Их можно протирать каждое утро, но уже к вечеру становится заметен налет пыли на них. Необязательно тратить на эту процедуру бешеные деньги и скупать всякую сомнительную «химию». Гораздо эффективнее будет народное средство, которое готовится на основе обычной зубной пасты.

Итак, для полировки фар вам нужно смешать три столовых ложки зубной пасты с четвертью бруска мыла, небольшим количеством лимонного сока и столовой ложкой соды, советует редакция «Своими руками».