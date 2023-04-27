Сделают из вас старуху: срочно избавьтесь от этих вещей в гардеробе — есть практически у каждой

Модные эксперты назвали три вещи, которые превратят в старуху даже самую красивую и молодую барышню! По словам стилистов, такие модели одежды есть в гардеробе практически у всех женщин. И от них нужно избавляться.
Лет десять вам прибавят вещи с огромными принтами. Это могут быть как животные рисунки (леопард, зебра, жираф), так и различные цветы и геометрические фигуры. Такая одежда портит даже самую стройную фигуру и придает нежелательный объем. В качестве альтернативы лучше присмотреться к моделям с мелкими или средними элементами на принте.
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Любимое многими красавицами платье-футляр смотрится стильно и красиво только в случае, если оно сшито идеально и из качественной ткани. Погрешности в швах или посадке сразу упростят ваш образ и сделают его некрасивым. Вместо такой модели лучше выбрать более универсальные платья свободного кроя, пишет wday.ru.
Юбки с необычным кроем также в перечне антитрендов, по мнению стилистов. Они не кажутся современными и только добавляют возраста. В качестве альтернативы юбкам-пачкам лучше выбрать ассиметричную вещь.