Сделают из вас старуху: срочно избавьтесь от этих вещей в гардеробе — есть практически у каждой

Модные эксперты назвали три вещи, которые превратят в старуху даже самую красивую и молодую барышню! По словам стилистов, такие модели одежды есть в гардеробе практически у всех женщин. И от них нужно избавляться.

Лет десять вам прибавят вещи с огромными принтами. Это могут быть как животные рисунки (леопард, зебра, жираф), так и различные цветы и геометрические фигуры. Такая одежда портит даже самую стройную фигуру и придает нежелательный объем. В качестве альтернативы лучше присмотреться к моделям с мелкими или средними элементами на принте.

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