Будут ухоженными и нежными: как сделать свои руки мягкими после огорода — элементарный способ

Врач-косметолог Ирина Котова рассказала женщинам, как избежать сухости рук. В самый разгар дачного сезона очень много времени уходит на работу с грядками. Как правило, садоводы предпочитают ухаживать за рассадой в перчатках, и чаще всего в резиновых. После нескольких дней активного ношения этого важного аксессуара можно заметить, как кожа рук стала сухой. Расстраиваться не стоит, вернуть ухоженный вид можно с помощью простого способа.
Медик посоветовала перед работой на огороде и надеванием перчаток наносить на руки жирный крем.
«Желательно, чтобы в вашем средстве были специальные вещества-эмоленты, которые покрывают кожу тонкой пленкой. Они помогут сохранить красоту рук во время работы на огороде», — рассказала Котова порталу «Городовой».
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Важно снова наносить крем после каждого контакта с водой. По словам Котовой, жидкость может смывать средство, из-за чего руки снова начнут сохнуть.