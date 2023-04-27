Будут ухоженными и нежными: как сделать свои руки мягкими после огорода — элементарный способ

Врач-косметолог Ирина Котова рассказала женщинам, как избежать сухости рук. В самый разгар дачного сезона очень много времени уходит на работу с грядками. Как правило, садоводы предпочитают ухаживать за рассадой в перчатках, и чаще всего в резиновых. После нескольких дней активного ношения этого важного аксессуара можно заметить, как кожа рук стала сухой. Расстраиваться не стоит, вернуть ухоженный вид можно с помощью простого способа.

Медик посоветовала перед работой на огороде и надеванием перчаток наносить на руки жирный крем.