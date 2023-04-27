Будет без проблем плодоносить 15 лет: названа самая эффективная подкормка для крыжовника

Апрель — это самое начало дачного сезона. В этот чувствительный период рассада, кустарники и деревья нуждаются в особо чутком уходе, ведь от этих действий зависит последующее цветение и количество урожая. В частности, это касается крыжовника, ему необходима хорошая подкормка.

Во второй половине лета и до поздней осени под куст необходимо вносить фосфор и калий, напомнили опытные садоводы. При качественном уходе крыжовник способен давать до 30 кг ягод только с одного куста и может плодоносить более 15 лет без всяких проблем.

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Садоводы рекомендовали обратить внимание на органическую подкормку (растворы птичьего помета, навоза, коровяка) или на минеральные удобрения, пишет сайт izvmor.ru.

Так, чтобы приготовить минеральную подкормку, берут 30-50 г аммиачной селитры, 50-80 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли на стандартное ведро воды.