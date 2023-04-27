Где можно выгодно отдохнуть на майских праздниках: билеты еще есть, но нужно поспешить

До майских праздников осталось меньше недели. Поэтому если вы хотите отдохнуть за пределами дачного участка, то начинайте планировать поездку прямо сейчас. Пока еще есть шанс купить билеты по низкой цене.

Эксперт по бюджетным путешествиям Анастасия Лесина рекомендует рассмотреть отдых внутри страны. Например, авиабилеты компании Utair из Москвы в Сочи и обратно все еще можно приобрести за 7500 рублей. Также еще есть в продаже билеты в Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Санкт-Петербург и Владимир. В этих городах много достопримечательностей, скучать точно не будете!

Если говорить о заграничных направлениях, то за небольшие деньги можно отправиться в Южную Корею. Вам потребуется 47000 рублей за билеты туда-обратно. И в Анталью. Перелет из Москвы и обратно обойдется в 16600 рублей.

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Источник: vnimanie.pro