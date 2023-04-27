Нужен лишь кусочек хлеба: хозяйкам рассказали, как сделать слипшийся сахар рассыпчатым

Сахар. Фото: Global Look Press

Опытные кулинары поделились с хозяйками полезным лайфхаком.

Со временем даже такой неприхотливый продукт, как сахар, может начать портиться. То есть слипаться или образовывать комки. Хозяйкам рассказали, как решить эту довольно распространенную проблему с помощью кусочка хлеба.

Для начала кулинары посоветовали пересыпать сахар в один или несколько чистых и сухих контейнеров. Важно, чтобы емкость хорошо закрывалась крышкой. Сами комки лучше расколоть с помощью ножа или других столовых приборов.

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Далее поверх сахара нужно разместить обыкновенный кусочек хлеба. Подойдет любое изделие, независимо от сорта. После этого необходимо закрыть контейнер крышкой и оставить на 12-16 часов. Вы удивитесь, но после этой манипуляции сахар вновь станет рассыпчатым, пишет портал «Белновости».

В качестве альтернативы хлебу можно использовать половину яблока.

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