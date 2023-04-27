Нужен лишь кусочек хлеба: хозяйкам рассказали, как сделать слипшийся сахар рассыпчатым

Со временем даже такой неприхотливый продукт, как сахар, может начать портиться. То есть слипаться или образовывать комки. Хозяйкам рассказали, как решить эту довольно распространенную проблему с помощью кусочка хлеба.

Для начала кулинары посоветовали пересыпать сахар в один или несколько чистых и сухих контейнеров. Важно, чтобы емкость хорошо закрывалась крышкой. Сами комки лучше расколоть с помощью ножа или других столовых приборов.

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