Как увеличить урожай огурцов в 2 раза: можно обойтись без удобрений и специального ухода

Иногда в погоне за рекордными урожаями дачники напрочь забывают о том, что вовсе не обязательно удобрять почву огромным количеством разных подкормок и баловать огуречные грядки поливом по специальной схеме. Ведь гораздо проще будет снизить потребность растения во всех этих излишествах.

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Сделать это можно с помощью отсечения лишних побегов, которые растут между стеблем и основным большим листом. В народе их называют пасынками. Дело в том, что эти отростки не имеют никакой практической ценности, а наоборот, только мешают. Так как растение тратит на них кучу полезных ресурсов.

После того как вы уберете все лишнее, огурцы получат дополнительные силы на формирование новых завязей. Таким образом, даже при минимальном уходе вы получите урожай, который превзойдет ваши самые смелые ожидания.

Источник: tut-news.ru