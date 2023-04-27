Чем заменить в маринаде уксус и майонез, чтобы получить сочный шашлык с нежной корочкой

Приближаются майские выходные, поэтому многие хозяйки уже выбирают рецепты для приготовления шашлыков. Если вы хотите попробовать что-то, кроме классических вариантов с майонезом и уксусом, то обратите внимание на яично-луковый маринад. Мясо по этому рецепту получится невероятно нежным и сочным.

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Вам потребуется: 1,5 кг. свиной вырезки, 2 крупных луковицы, 5 куриных яиц, соль и специи.

Измельчите лук до состояния кашицы. В отдельной посудине взбейте яйца с помощью вилки. Соедините эти ингредиенты с мясом, посолите, добавьте специи и как следует все перемешайте. Затем накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и уберите в сторону на 2 часа.

Когда время пройдет, кусочки мяса нужно будет насадить на шампуры или положить на решетку и поджарить над горячими углями. Благодаря желтку шашлык будет нежным — он отлично размягчает волокна мяса. А яичный белок превратится в аппетитную корочку, которая убережет блюдо от сухости.