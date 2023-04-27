Новый вид слизней, который уничтожает все на своем пути: как прогнать их навсегда

Иногда на дачных участках заводятся гигантские слизни, которые уничтожают все попадающие им на пути растения. Речь идет об огромных брюхоногих вредителях, длина тела которых достигает 15 сантиметров. При этом обычные слизни не превышают в длину 4 см.

Избавиться от гигантов сложно. Как правило, на них не действуют привычные отравы и чудо-методы. Вредители обожают тень и живут они чаще всего под травой, досками и кирпичами.

Но опытные садоводы нашли способ, которого они боятся - соляной раствор. Разведите на 1 литр воды пять столовых ложек соли и полейте места, где они обитают. Слизни исчезнут.

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