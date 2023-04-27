На открытии обновленного магазина Zara в Москве образовалась очередь

Утром 27 апреля в крупных московских торговых центрах открылись магазины, ранее занимаемые брендами Zara, Stradivarius и Pull and Bear (владелец - испанская компания Inditex). После смены имиджа они называются Maag, Vilet и Dub соответственно.
Перед открытием Maag в ТЦ «Европейский» возле магазина скопилась очередь. Сотрудники, одетые в костюмы черного цвета (дресс-код продавцов Zara), перерезали красную ленту у входа и впустили покупателей, передает с места события корреспондент ТАСС.
По его словам, интерьер и торговое оборудование магазина не изменились. На экранах в помещении демонстрируются снимки рекламной кампании Maag, в которой приняла участие модель Алеся Кафельникова.
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Ассортимент женского, детского и мужского отделов выглядит не полным - практически не представлены аксессуары и обувь. Как пояснили сотрудники магазина, завоз новых коллекций будет происходить раз в неделю, и поступление этих товаров ожидается в ближайшее время.
Модельный ряд представленной одежды, в целом, схож со стилистикой Zara, однако коллекции отличаются от тех, что опубликованы на международном сайте испанского бренда. Цены также соответствуют тем, что были в магазине-предшественнике: от 2,5 до 5 тысяч рублей за джинсовые изделия, около 8 тысяч рублей за женский пиджак из твида, около 1,5 тысячи рублей за футболку.