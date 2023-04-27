Чудо-раствор из апельсинов: грязь с микроволновки отвалится сама - многие и не знали

В микроволновке постоянно скапливается жир, который часто трудно оттереть. Магазинные средства дорогие и многие хозяйки используют народные средства, которые, кстати, ничуть не хуже.

Возьмите мандариновые или апельсиновые шкурки, мелко нарежьте их. Далее залейте водой - так, чтобы они утонули. После этого поставьте тарелку с чудо-раствором в микроволновку и включите ее на полную мощность на 5 минут.

Потом вытрите грязь губкой для мытья посуды. Жир должен отвалиться сам.

Кроме того, в печи будет приятно пахнуть цитрусами.

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