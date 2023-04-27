Разведите раствор с горчицей и ложитесь спать - утром не узнаете полотенца

Стиральный порошок не всегда может отстирать полотенца и поэтому хозяйки зачастую используют народные средства. Не многие знают, что оттереть жирные пятна от ткани помогает горчица.
Просто разведите в тазике чудо-раствор из расчета, что на два литра горячей воды понадобится шесть столовых ложек порошка. Отправьте в полученную смесь полотенца на ночь.
Утром постирайте в стиральной машинке привычным для вас способом. Вы удивитесь, как заблестит ткань.
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