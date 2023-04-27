Всегда кладите соль в барабан стиралки: белье никогда не посереет — все поражены

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Жаль, что этот способ сейчас практически незнаком современным девушкам, ведь они могут сберечь свои средства, отказавшись от дорогостоящих средств для отбеливания.

К тому же соль экологична и эффективна. Если при каждой стирке вы будете добавлять в барабан машинки 1 столовую ложку поваренной соли, то ваше белье никогда не посереет, к тому же станет мягким и нежным, как после использования кондиционера.

Источник: дзен-канал «Живи легко».