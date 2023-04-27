Опрыскайте этим составом семенной картофель: получите обильный урожай — эффективный способ

Все бывалые огородники знают, что получить хороший урожай картофеля можно только в том случае, если обеспечить культуре должную защиту от болезней и вредителей. Озаботиться этим вопросом нужно еще на этапе посадки. Чтобы уберечь картофель от возможных болезней и вредителей, нужно обработать посадочный материал специальным составом.
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Для приготовления раствора вам потребуется: 20 литров воды, 2 чайные ложки медного купороса, 1 чайная ложка марганцовки и 6 маленьких ложек борной кислоты. Тщательно перемешайте все ингредиенты и распылите полученное средство на семенные клубни.
Осенью вы будете с благодарностью вспоминать этот совет. Качество и количество урожая превзойдет все ваши ожидания.
Источник: tut-news.ru