Опрыскайте этим составом семенной картофель: получите обильный урожай — эффективный способ

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Для приготовления раствора вам потребуется: 20 литров воды, 2 чайные ложки медного купороса, 1 чайная ложка марганцовки и 6 маленьких ложек борной кислоты. Тщательно перемешайте все ингредиенты и распылите полученное средство на семенные клубни.

Осенью вы будете с благодарностью вспоминать этот совет. Качество и количество урожая превзойдет все ваши ожидания.

Источник: tut-news.ru