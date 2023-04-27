Три ложки в машинку — и белье белоснежное: хитрость опытных хозяек из СССР

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Сегодня мы раскроем очень действенный способ освежения светлого белья, которое становится белоснежным сразу после применения.

В 2 литра теплой воды добавьте 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. В случае с сильно посеревшим бельем можно добавить в состав столовую ложку стирального порошка.

Оставьте в этом растворе белье на ночь, накрыв таз пищевой пленкой или пакетом. Утром белье отожмите и отправьте стираться в машинку на необходимом режиме стирки.

Источник: дзен-канал «Живи легко»