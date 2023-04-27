Россияне назвали размер достойной пенсию: меньше 50 тысяч рублей

Отмечается, что самая высокая планка у пенсионеров в Москве — они считают достойной выплату в размере 51,3 тысячи рублей. Чуть ниже запросы у жителей Санкт-Петербурга — 48,7 тысяч рублей, а следом идет Тюмень — 47,7 тыс. рублей. Примечательно, что самые скромные запросы к пенсии оказались у россиян из Ярославля — 42 тысячи рублей, и Ижевска — 42,2 тысячи рублей.

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Также исследования показали, что у мужчин ожидания выше, чем у женщин. Также отмечается, чем выше возраст участника опроса, тем и выше его доход, тем и более крупный размер пенсии он ждет в старости. В опросе приняли участие люди в 369 населенных пунктах во всех регионах страны. Насчитывается 1600 совершеннолетних респондентов, написал ФАН со ссылкой на экспертов Superjob.