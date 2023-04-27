Почему на самом деле нельзя бросать в унитаз туалетную бумагу: жаль раньше не знали

Иногда владельцы квартир не понимают, почему из унитаз вдруг внезапно засорился, ведь вроде бы они все делали правильно: мусор кидали в урну, а туалетную бумагу внутрь сантехнического устройства.
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На самом деле туалетную бумагу не рекомендуется утилизировать в унитазе, лучше завести для нее специальное ведро или контейнер.
При накапливании туалетная бумага способна забить трубы и канализацию. Это может произойти постепенно, а может внезапно, если вдруг ее выбросили во множестве в короткий период. Не растворившиеся комки копятся и создают затор в системе, а тут без помощи специалистов не обойтись.
Также не советуют выливать в унитаз супы, поскольку жир из пищи не растворяется в холодной воде и скапливается в системе, вызывая образование заторов.
Источник: дзен-канал «Хозяюшка».