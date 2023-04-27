Лучшее подсолнечное масло: эксперты сошлись в едином мнении — без канцерогенов, еще и копеечное

Эксперты «МаркиКачества» проверили нерафинированное подсолнечное масло, назвав абсолютного лидера рейтинга. Главный критерий — качество, вкус, аромат. Оценку продукции давали не только специалисты, но и потребители. Опрошенные эксперты дали наивысший балл маслу «Дары Кубани».

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Ко всему прочему, в ходе экспертизы «МаркаКачества» уточнило, что это же подсолнечное масло было признано лучшим и экспертами Роскачества.

Выпускается этот продукт предприятием «Компания Благо» в Краснодарском крае. Масло имеет сбалансированный кислотно-жировой баланс, обладает низким уровнем окисляемости, не содержит канцерогенов. Недостатков у него не выявили.

К слову, стоимость масла «Дары Кубани» приятно удивит покупателей. В магазинах его реализуют примерно за 150 рублей — 650 миллилитров.