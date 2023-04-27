«Пороки по букету и вкусу»: каждый второй российский дешевый коньяк оказался фальсификатом

Роскачество проверило произведенный в России коньяк эконом-класса и обнаружило, что половина исследованной продукции (всего 23 торговые марки) является фальсификатом.

«Можно констатировать, что на рынке коньяка низкого ценового сегмента (до 920 рублей за 0,5 литра) присутствуют массовые и системные нарушения. Экспертиза выявила наличие фальсификации в 52% продукции, где обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола, что свидетельствует о признаках использования дистиллята не виноградного происхождения при производстве. В этой же продукции эксперты-дегустаторы зафиксировали пороки по букету и вкусу», — цитирует ТАСС результаты исследования.