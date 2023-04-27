«Пороки по букету и вкусу»: каждый второй российский дешевый коньяк оказался фальсификатом

Роскачество проверило произведенный в России коньяк эконом-класса и обнаружило, что половина исследованной продукции (всего 23 торговые марки) является фальсификатом.
«Можно констатировать, что на рынке коньяка низкого ценового сегмента (до 920 рублей за 0,5 литра) присутствуют массовые и системные нарушения. Экспертиза выявила наличие фальсификации в 52% продукции, где обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола, что свидетельствует о признаках использования дистиллята не виноградного происхождения при производстве. В этой же продукции эксперты-дегустаторы зафиксировали пороки по букету и вкусу», — цитирует ТАСС результаты исследования.
Сообщается, что со всеми нарушителями уже проведена претензионная работа, производители проводят корректирующие мероприятия.
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Лишь 11 из 23 проверенных коньяков полностью соответствовали требованиям ГОСТ. У остальных 12 обнаружились признаки фальсификации спиртами не виноградного происхождения. Однако по итогам экспертизы все эти напитки признаны безопасными, поскольку по массовой концентрации метилового спирта расхождений не выявлено. Также не было обнаружено красителей и синтетических ароматизаторов.